Flat Glass Group präsentierte Quartalsergebnisse

Flat Glass Group hat am 27.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,120 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,08 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,10 Milliarden CNY.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,420 CNY gegenüber 0,430 CNY je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,52 Milliarden CNY – eine Minderung um 16,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,65 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,319 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 16,17 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at