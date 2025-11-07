FleetCor Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FleetCor Technologies veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,90 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,17 Milliarden USD – ein Plus von 13,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FleetCor Technologies 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at