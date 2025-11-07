Flint präsentierte Quartalsergebnisse

Flint veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,53 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,00 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,68 Prozent auf 148,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Flint 211,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at