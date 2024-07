Flughafen Wien-Aktie verliert: Fünf Airlines von IT-Problemen betroffen

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat haben die weltweiten IT-Probleme bis zum Freitagnachmittag fünf Airlines betroffen.

Zu Wizz Air Ryanair , Eurowings und Turkish Airlines kam Vueling hinzu, sagte Vorstandsdirektor Julian Jäger im Terminal 1 zur APA. Der Betrieb laufe "den Umständen entsprechend gut". Die Passagiere müssten freilich Geduld aufbringen. Bordkarten bei den fünf Fluglinien wurden händisch ausgestellt, das Gepäck wurde ebenso händisch bearbeitet.

Jäger berichtete von einem Flug, der bis zum frühen Nachmittag ausgefallen sei. Die Destination wäre Berlin gewesen. Dort waren am Freitag vorübergehend alle Flugbewegungen gestoppt worden. Den Mitarbeitern auf dem Airport in Schwechat konstatierte der Vorstandsdirektor "höchsten Einsatz" in der herrschenden Situation.

Damit die Passagierströme reibungslos funktionieren, waren zum Terminal 1 nicht alle Eingänge geöffnet. Zudem waren Mitarbeiter abgestellt, die mit Informationen halfen. An den Schaltern warteten wohl zahlreiche Menschen, das Aufkommen an Fluggästen galt für einen Freitagnachmittag im Sommer jedoch als "ganz normal".

In Wien zeigte sich die Flughafen Wien -Aktie letztlich unverändert bei 51,20 Euro.

we/ce/hel

APA