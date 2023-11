Fluglotsen in Frankreich streiken am Montag - Einschränkungen

PARIS (dpa-AFX) - Wegen eines Streiks von Fluglotsen in Frankreich werden für kommenden Montag Einschränkungen im Flugverkehr erwartet. An den Flughäfen Paris-Orly und Toulouse werde die Zahl der Flüge um 25 Prozent reduziert, in Bordeaux und Marseille um 20 Prozent, teilte die Zivilluftfahrtbehörde (DGAC) am Donnerstag in Paris mit. Trotzdem müsse von Sonntagabend bis Dienstagmorgen mit Verspätungen und Behinderungen im Flugverkehr gerechnet werden.

Streiks der französischen Fluglotsen hatten schon in der Vergangenheit nicht nur innerfranzösische Flüge und Verbindungen von und nach Deutschland ausgebremst. Auch Flüge, die den französischen Luftraum lediglich durchqueren, etwa auf dem Weg von Deutschland nach Spanien, waren betroffen.

/evs/DP/jha