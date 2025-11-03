|
03.11.2025 06:31:29
Flying Technology legte Quartalsergebnis vor
Flying Technology präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,070 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Flying Technology 87,8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,3 Millionen CNY umgesetzt worden.
