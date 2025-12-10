Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 879529 / ISIN: US3580291066
|Wechsel im Management
|
10.12.2025 14:09:45
FMC-Aktie im Plus: Neuer Chief Medical Officer gefunden
Wie der Dialysespezialist mitteilte, hat er Charles Hugh-Jones mit Wirkung zum, 1. Januar 2026 in den Vorstand berufen. Er tritt damit die Nachfolge von Franklin W. Maddux an, der zum Jahresende in den Ruhestand geht. Hugh-Jones war zuletzt CEO des US-Biotechunternehmens Volastra Therapeutics. FMC-Aktie zwischenzeitlich um 0,64 Prozent auf 39,51 Euro.Via XETRA klettert die
DOW JONES
Bildquelle: Fresenius Medical Care
