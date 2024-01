FMC-Aktie in Rot: Fresenius Medical Care rechnet mit Millioneneinnahmen nach Portfolio-Umstrukturierung - Abstufung durch Morgan Stanley

Zudem leitete der MDAX -Konzern Fresenius Medical Care (FMC) den Verkauf der australischen Cura Day Hospitals Group (Cura) an den globalen alternativen Vermögensverwalter ICG und ein Konsortium von Gesundheitsdienstleistern ein. Diese Unternehmensteile umfassen insgesamt 127 Standorte mit mehr als 4.500 Mitarbeitern und mehr als 10.000 Dialysepatienten.

Die daraus resultierenden Veräußerungserlöse bezifferte FMC auf insgesamt rund 500 Millionen Euro. Davon sollen rund 135 Millionen Euro auf das vierte Quartal 2023 und der Rest auf das laufende Jahr entfallen.

"Mit den jüngsten Desinvestitionen haben wir wesentliche Fortschritte in unserem Portfoliooptimierungsprogramm erzielt. Diese werden das Portfolio von Fresenius Medical Care weiter vereinfachen und eine noch stärkere Fokussierung des Managements im Jahr 2024 ermöglichen", sagte die Vorstandsvorsitzende Helen Giza. "Die Umsetzung unseres strategischen Plans wird zudem die Verbesserung unseres Verschuldungsgrads im Jahr 2024 vorantreiben."

Der Buchverlust für den Verkauf von NCP, des argentinischen Geschäfts und anderer Unternehmensteile, die im Rahmen des Portfoliooptimierungsprogramms Ende vergangenen Jahres zur künftigen Veräußerung ausgewiesen wurden, wird den weiteren Angaben zufolge das operative Ergebnis von Fresenius Medical Care im vierten Quartal 2023 mit voraussichtlich rund 50 Millionen Euro belasten und als Sondereffekt behandelt.

Morgan Stanley senkt Kursziel - FMC-Aktie verliert

Die FMC-Aktie haben am Montag via XETRA infolge einer Abstufung zuletzt rund 1,2 Prozent verloren auf 36,93 Euro. Sie bleiben damit unter Druck, nachdem sie am Freitag bereits unter die 21-Tage-Linie gefallen waren, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend gibt. In den Blick rückt nun zudem die 50-Tage-Linie als Orientierungshilfe für den mittelfristigen Verlauf bei derzeit knapp unter 36 Euro.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hatte die Anteile des Dialysekonzerns von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 33 Euro gesenkt. Analyst Robert Davies begründete dies mit den Geschäftsrisiken durch die neuen Abnehm-Medikamente (GLP-1).

