NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Underweight" belassen. Nach dem schwachen Vorjahr hätten sich die europäischen Medizintitel im ersten Quartal 2025 zunächst stark erholt, bis die Einführung der reziproken US-Zölle Anfang April die Kursgewinne zunichtegemacht habe, schrieb David Adlington in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Noch nicht alle Titel hätten diesen Rückschlag wieder aufgeholt. Wegen der Zölle habe etwa Philips die Jahresziele gesenkt und Siemens Healthineers für 2026 einen stärkeren Gegenwind in Aussicht gestellt. Dagegen hätten andere Unternehmen wie Fresenius und FMC sowie Gerresheimer wie erwartet erklärt, von den Zöllen nur begrenzt betroffen zu sein. Bei FMC befürchtet Adlington, dass nach dem mit Spannung erwarteten Kapitalmarkttag am 17. Juni die Luft erst einmal raus sein dürfte./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 23:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2025 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.