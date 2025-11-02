FMC Aktie
WKN: 871138 / ISIN: US3024913036
|
03.11.2025 00:23:00
FMC Stock Is Crashing -- Here's Why
FMC (NYSE: FMC) stock is falling from the sky. After earnings were announced last week, shares plummeted by more than 40%. But that's just the tip of the iceberg. Since 2023, shares have lost nearly 90% of their value.What exactly is going on, and is this your chance to buy low? There isn't just one culprit to FMC's latest demise. The nearly 90% reduction in value since 2023 has stemmed from multiple sources. But there are a few primary concerns that investors should be familiar with.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|FMC Corp.
|13,29
|1,49%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|46,42
|-0,09%
|Fresenius Medical Care (FMC) (ADRS)
|22,60
|0,00%
