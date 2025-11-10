Force Motors legte Quartalsergebnis vor

Force Motors hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 266,14 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 102,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,22 Prozent auf 20,81 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at