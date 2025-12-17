LG ENERGY SOLUTION Aktie

LG ENERGY SOLUTION für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DCWX / ISIN: KR7373220003

17.12.2025 11:03:15

Ford cancels EV battery deal worth 9.6 trillion won with South Korea’s LG Energy Solution

[SEOUL] South Korea’s LG Energy Solution said on Wednesday (Dec 17) that Ford Motor has terminated an electric vehicle (EV) battery-supply deal...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
