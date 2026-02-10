Ford Motor Aktie

Ford Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 502391 / ISIN: US3453708600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 22:41:41

Ford Motor Posts Q4 Loss

(RTTNews) - Ford Motor Co. (F) on Tuesday announced a fourth-quarter net loss of $11.1 billion or $2.77 per share, compared to net income of $1.8 billion or $0.45 per share last year.

Adjusted earnings per share for the quarter were $0.13, compared to $0.39 per share last year.

Revenues for the quarter were $45.9 billion, a 5% drop compared to $48.2 billion last year.

For full-year 2026, Ford anticipates company-adjusted EBIT of $8.0 billion to $10.0 billion, adjusted free cash flow of $5.0 billion to $6.0 billion, and capital expenditures of $9.5 billion to $10.5 billion, including approximately $1.5 billion to begin ramping up Ford Energy.

At the segment level, the EBIT outlook for Ford Pro is $6.5 billion to $7.5 billion; Ford Blue is $4.0 billion to $4.5 billion; and a loss of $4.0 billion to $4.5 billion for Ford Model e. Ford Credit EBT is expected to be about $2.5 billion.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ford Motor Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ford Motor Co.

mehr Analysen
15.04.25 Ford Motor Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ford Motor Co. 11,58 -1,65% Ford Motor Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste. Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit negativen Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen