Fords neue Ladesäulen mit großer Ähnlichkeit zu Tesla-Superchargern

• Ford-Ladesäulen erinnern an Tesla-Supercharger• Ladestationen von Ford sollen aber nicht so leistungsfähig wie Supercharger sein• Ford engagiert sich für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in den USA

Ford-Ladesäulen im Tesla-Look

Wenn es um Elektromobilität geht, ist Tesla wohl das Maß aller Dinge. Der Autobauer hat nicht nur eine ganze Flotte von E-Fahrzeugen, sondern stellt seinen Kunden auch eine Infrastruktur mit etlichen Ladesäulen zur Verfügung. Von diesen hat sich nun anscheinend der US-amerikanische Konkurrent Ford inspirieren lassen. Wie nämlich ein Bild auf Twitter zeigt, sehen dessen Ladesäulen den Tesla-Superchargern verblüffend ähnlich.

Das Design ist nahezu das Gleiche. Es handelt sich um eine helle Ladesäule mit einer Aussparung in der Mitte und dem Firmenlogo im Kopfbereich der Station. Anders als beim Supercharger ist die Ford-Ladesäule allerdings in einem Silberton statt weiß gehalten und das Logo sowie die Aussparung in blau koloriert. Bei Tesla sind der Name und die Verzierungen rot. Das Bild soll in den USA auf dem Gelände eines Ford-Händlers in Dover im US-Bundesstaat Delaware aufgenommen worden sein.

Das Aussehen ist gleich, die Technik nicht

Beim Design der Ladesäulen haben sich die Entwickler von Ford möglicherweise gedacht, dass sie durch die ähnliche Optik positive Assoziationen mit den Tesla-Superchargern auf ihr eigenes Produkt projizieren können. Sprich, wenn die Ford-Ladestationen die Autofahrer an die Supercharger erinnern, erlangen diese gleich ein hohes Ansehen. Auf diese Weise könnte man schnell und einfach von einem erfolgreichen Produkt eines Wettbewerbers profitieren. Wie ein Twitter-User allerdings schreibt, soll im Inneren der Ladestationen eine deutlich geringere Leistungsfähigkeit als bei Tesla stecken.

The saddest part is that these are just fancy looking Level 2 AC chargers rather than Level 3 DC Fast Chargers 🥺 - The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) November 23, 2021

Demnach soll es sich um Level-2-Wechselstromlader handeln, die laut den Websites Golem und Ingenieur.de eine maximale Leistung von 19,2 bis 21 Kilowatt erbringen können. Die Tesla Supercharger seien hingegen Gleichstrom-Schnelllader, die bedeutend mehr leisten können.

Ford möchte Ladeinfrastruktur ausbauen

Die eigenen Ladestationen von Ford sind aber anscheinend nur der Anfang. Der Automobil-Konzern hat offenbar Pläne, den Ausbau eines ganzen Netzes in den USA voranzutreiben. Hierfür kooperiere das Unternehmen laut Golem unter anderem mit Electrify America. Darüber hinaus sei Ford auch Anteilseigner des Ladenetzwerks Ionity. Dieses habe erst vor kurzem angekündigt, mit einer 700 Millionen US-Dollar schweren Investition seine Schnellladeinfrastruktur weiter auszubauen.

Redaktion finanzen.at