Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
02.03.2026 23:00:00
Forget D-Wave Quantum: This Subscription Software Giant Offers a Far More Reliable Quantum-and-AI Growth Story
Quantum computing has captured Wall Street's imagination, with pure-play companies such as D-Wave Quantum and IonQ often dominating the headlines. These companies have ambitious roadmaps, as they continue building computers using "qubits," the basic units of quantum information, which are expected to solve certain complex problems faster and more efficiently than traditional computers.Even small technical breakthroughs in quantum computing can spark dramatic moves in the share prices of these stocks.However, these companies remain loss-making and depend heavily on external funding for their research programs. With meaningful revenue and large-scale commercialization likely to take some time, investors may face significant share price volatility along the way.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
26.02.26
|D-Wave Quantum verfehlt mit hohem Verlust die Erwartungen - Aktie dennoch fester (finanzen.at)
|
26.02.26
|Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.01.26
|Quanten-Fusion: D-Wave schluckt Spezialisten Quantum Circuits - Aktie im Blick (finanzen.at)
|
19.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie im Aufwärtstrend: Potenzial und Gefahren nach dem kräftigen Kursplus (finanzen.at)
|
16.01.26
|D-Wave-Aktie zeigt Erholungstendenzen: Insiderverkäufe und Übernahme bleiben im Fokus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Nach Partnerschaft mit Quantum Circuits: D-Wave-Aktie im Anlegerfokus (finanzen.at)
|
13.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie mit leichten Gewinnen: Kauf von Quantum Circuits bleibt im Anlegerfokus (finanzen.at)
|
07.01.26
|D-Wave Quantum-Aktie trotzdem schwächer: Meilenstein in der Quantencomputer-Technologie verpufft bei Anlegern (finanzen.at)