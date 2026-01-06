DRI CorpShs Aktie
WKN DE: A0MWJ5 / ISIN: US23330F1093
|
06.01.2026 07:49:00
Forget DRI Stock and Look at TXRH Instead
During a year when many U.S. consumers continued to feel the pinch from inflation and shaky household finances, many opted to cut back on their spending by dining out less. Predictably, this trend weighed on restaurant stocks in 2025, including those in the fast-food and fast-casual segments.Things were so rough for restaurant equities last year that Darden Restaurants (NYSE: DRI) was one of the stars of the group, despite gaining just 1.6%. Investors in the Olive Garden owner could have done better in a high-yield money market account or a basic S&P 500 index fund. But with the company aiming for 8.5% to 9.3% revenue growth and Olive Garden leaning into healthier, lighter portions, the stock could have a stronger showing in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DRI CorpShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu DRI CorpShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.