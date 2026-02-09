Lemonade Aktie
WKN DE: A2P7Z1 / ISIN: US52567D1072
Forget Lemonade (LMND) Stock and Buy This Instead
Lemonade (NYSE: LMND), an online insurer that streamlines the byzantine insurance-buying process with AI chatbots and algorithms, appears to be a disruptive company. By pulling younger customers away from traditional insurers, it nearly tripled its customer base from 1.00 million to 2.87 million between the end of 2020 and the third quarter of 2025.Lemonade initially offered only homeowners and renters' insurance, but it expanded into the term life, pet, and auto insurance markets after its 2020 IPO. It plans to grow its in-force premium from $1.16 billion in its latest quarter to $10 billion in the "coming years" as it expands across more states, rolls out additional insurance products, and upgrades its AI capabilities.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
