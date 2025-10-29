Fortive Aktie
WKN DE: A2AJ0F / ISIN: US34959J1088
|
29.10.2025 13:02:18
Fortive Boosts FY25 Adj. EPS Outlook - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Wednesday, technology company Fortive Corp. (FTV) raised its adjusted earnings guidance for the full-year 2025, to reflect its strong third quarter adjusted EPS performance.
For fiscal 2025, Fortive now projects adjusted earnings in a range of $2.63 to $2.67 per share, up from the prior forecast range of $2.50 to $2.60 per share.
On average, 18 analysts polled expect the company to report earnings of $2.52 per share for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
