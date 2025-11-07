Forward Air legte Quartalsergebnis vor

Forward Air hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,69 Prozent auf 631,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 655,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at