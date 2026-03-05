Forward Water Technologies legte Quartalsergebnis vor

Forward Water Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Forward Water Technologies ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Forward Water Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at