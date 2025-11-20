Foxx Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Foxx Development hat am 18.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Foxx Development vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,42 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Foxx Development 20,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at