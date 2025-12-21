Trial Holdings Aktie

Trial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.12.2025 19:19:20

France: 3 suspects in Elysee Palace silverware theft to stand trial

France's presidential silverware keeper and two other men are suspected of stealing thousands of euros' worth of porcelain and other tableware from the president's official residence.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trial Holdings Inc. Registered Shsmehr Nachrichten