Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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21.10.2026 10:17:23
France’s borrowing costs hit 5% for first time since 2002
Concerns over public finances and political stability have helped push up 10-year bond yields from 3.2% in late FebruaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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