Franklin Resources Inc. Q2 Income Climbs

(RTTNews) - Franklin Resources Inc. (BEN) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $268.2 million, or $0.49 per share. This compares with $151.4 million, or $0.26 per share, last year.

Excluding items, Franklin Resources Inc. reported adjusted earnings of $384.5 million or $0.71 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.5% to $2.29 billion from $2.11 billion last year.

Franklin Resources Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $268.2 Mln. vs. $151.4 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.26 last year. -Revenue: $2.29 Bln vs. $2.11 Bln last year.