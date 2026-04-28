Franklin Resources Aktie
WKN: 870315 / ISIN: US3546131018
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28.04.2026 14:27:00
Franklin Resources Inc. Q2 Income Climbs
(RTTNews) - Franklin Resources Inc. (BEN) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $268.2 million, or $0.49 per share. This compares with $151.4 million, or $0.26 per share, last year.
Excluding items, Franklin Resources Inc. reported adjusted earnings of $384.5 million or $0.71 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.5% to $2.29 billion from $2.11 billion last year.
Franklin Resources Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $268.2 Mln. vs. $151.4 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.26 last year. -Revenue: $2.29 Bln vs. $2.11 Bln last year.
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