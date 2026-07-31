|
31.07.2026 09:04:38
Frankreich: Inflation steigt überraschend deutlich
PARIS (dpa-AFX) - Ein erneuter Anstieg der Ölpreise im Zuge des Iran-Kriegs hat die Inflation in Frankreich überraschend verstärkt. Im Juli legten die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 2,4 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation der Inflationsrate bei 2,0 Prozent gerechnet.
Mit dem jüngsten Schub liegt die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wieder klar über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig zwei Prozent anstrebt.
Wie das Statistikamt weiter mitteilte, stiegen die französischen Verbraucherpreise im Monatsvergleich um 0,6 Prozent. Hier hatten Analysten im Schnitt nur einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.
Der mit Abstand stärkste Preistreiber im Juli waren Kosten für Energie. Hier meldet das Statistikamt im Jahresvergleich einen Anstieg um 12,4 Prozent./jkr/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.