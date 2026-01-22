Freeport-McMoRan Aktie

Freeport-McMoRan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 14:40:07

Freeport-McMoRan Q4 Earnings Up

(RTTNews) - Freeport-McMoRan Inc. (FCX), a mining company, on Thursday reported its net income increased in the fourth quarter compared with the previous year.

For the fourth quarter, net income attributable to stockholders increased to $406 from $274 million in the prior year.

Earnings per share were $0.28 versus $0.19 last year.

Adjusted net income attributable to stockholders increased to $688 million from $450 million in the previous year.

Adjusted earnings per share were $0.47 versus $0.31 last year.

On average, eleven analysts had expected the company to report $0.32 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

Operating income decreased to $811 from $1.24 billion in the previous year.

Revenue declined to $5.63 billion from $5.72 billion in the prior year.

In the pre-market trading, Freeport-McMoRan is 1.67% lesser at $59.80 on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Freeport-McMoRan Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Freeport-McMoRan Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Freeport-McMoRan Inc 50,21 -3,07% Freeport-McMoRan Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen