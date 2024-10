Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Der Euro STOXX 50 verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursanstiege.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent höher bei 4 982,44 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,238 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,006 Prozent auf 4 970,64 Punkte an der Kurstafel, nach 4 970,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 953,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 983,46 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,468 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.09.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 763,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 976,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 200,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,41 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 3,22 Prozent auf 132,00 EUR), Enel (+ 1,15 Prozent auf 7,05 EUR), Deutsche Börse (+ 0,90 Prozent auf 211,90 EUR), Siemens (+ 0,77 Prozent auf 184,78 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,61 Prozent auf 497,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Stellantis (-3,97 Prozent auf 11,70 EUR), Bayer (-2,05 Prozent auf 26,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,92 Prozent auf 92,26 EUR), BMW (-0,89 Prozent auf 75,96 EUR) und BASF (-0,56 Prozent auf 47,07 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2 615 687 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 327,901 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,85 erwartet. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at