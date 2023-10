Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen

Heute zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Letztendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,39 Prozent stärker bei 26 075,11 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 232,595 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,559 Prozent fester bei 25 862,30 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 718,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 25 858,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 354,16 Punkten.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 1,50 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 29.08.2023, lag der MDAX bei 27 664,93 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, bei 27 194,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, wies der MDAX einen Wert von 21 791,03 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 2,35 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 253,77 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit PUMA SE (+ 5,76 Prozent auf 58,80 EUR), TAG Immobilien (+ 5,32 Prozent auf 9,93 EUR), LEG Immobilien (+ 5,25 Prozent auf 65,34 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,71 Prozent auf 101,00 EUR) und RATIONAL (+ 3,81 Prozent auf 600,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil SMA Solar (-1,21 Prozent auf 61,45 EUR), HELLA GmbH (-1,03 Prozent auf 67,00 EUR), HOCHTIEF (-0,83 Prozent auf 95,75 EUR), Jungheinrich (-0,77 Prozent auf 28,38 EUR) und Ströer SE (-0,57 Prozent auf 42,10 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 270 818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 14,707 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie präsentiert mit 5,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

