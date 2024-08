Freitagshandel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,21 Prozent stärker bei 13 884,60 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,693 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,283 Prozent auf 13 894,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 855,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 871,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 921,82 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,149 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 23.07.2024, den Wert von 14 290,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.05.2024, lag der SDAX-Kurs bei 15 102,29 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.08.2023, lag der SDAX noch bei 13 101,98 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,459 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 3,19 Prozent auf 15,85 EUR), Grand City Properties (+ 2,66 Prozent auf 12,37 EUR), pbb (+ 2,46 Prozent auf 4,99 EUR), Wacker Neuson SE (+ 1,98 Prozent auf 14,42 EUR) und 1&1 (+ 1,94 Prozent auf 13,68 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen KSB SE (-3,00 Prozent auf 582,00 EUR), SCHOTT Pharma (-2,73 Prozent auf 30,60 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,16 Prozent auf 54,40 EUR), STRATEC SE (-2,05 Prozent auf 43,10 EUR) und Vossloh (-1,83 Prozent auf 48,20 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 93 488 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 8,177 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,04 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at