Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

Der TecDAX notiert am Freitag im Plus.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,95 Prozent höher bei 3 855,80 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 647,106 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,185 Prozent auf 3 826,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 819,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 3 826,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 862,90 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 2,09 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 16.04.2025, bei 3 452,87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3 835,11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.05.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 444,03 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 12,20 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 905,01 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit 1&1 (+ 18,47 Prozent auf 18,22 EUR), United Internet (+ 6,26 Prozent auf 23,10 EUR), HENSOLDT (+ 2,29 Prozent auf 73,70 EUR), Drägerwerk (+ 1,94 Prozent auf 63,20 EUR) und SAP SE (+ 1,58 Prozent auf 267,35 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-3,26 Prozent auf 71,20 EUR), CANCOM SE (-1,92 Prozent auf 28,15 EUR), IONOS (-1,55 Prozent auf 34,90 EUR), AIXTRON SE (-1,25 Prozent auf 13,04 EUR) und Siltronic (-1,03 Prozent auf 38,58 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 970 188 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 307,045 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,44 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at