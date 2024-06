Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Kursplus

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,17 Prozent auf 3 450,57 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 513,546 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,003 Prozent fester bei 3 444,96 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 444,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 453,87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3 444,96 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 3,41 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 359,21 Punkten gehandelt. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 07.03.2024, bei 3 485,02 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 07.06.2023, bei 3 213,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 175,55 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nagarro SE (+ 1,58 Prozent auf 83,50 EUR), Infineon (+ 1,17 Prozent auf 37,09 EUR), ATOSS Software (+ 0,42 Prozent auf 238,00 EUR), PNE (+ 0,41 Prozent auf 14,72 EUR) und AIXTRON SE (+ 0,31 Prozent auf 22,52 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nemetschek SE (-1,08 Prozent auf 95,85 EUR), HENSOLDT (-1,03 Prozent auf 36,68 EUR), Kontron (-0,82 Prozent auf 21,90 EUR), QIAGEN (-0,79 Prozent auf 40,79 EUR) und United Internet (-0,77 Prozent auf 23,06 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 160 407 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 200,202 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

