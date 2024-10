Freitagshandel in London: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen

Am Freitag halten sich die Anleger in London zurück.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,10 Prozent auf 8 245,85 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,548 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 237,73 Punkten, nach 8 237,73 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8 211,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 249,98 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,420 Prozent. Vor einem Monat, am 11.09.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 193,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 223,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 620,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 6,79 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Barratt Developments (+ 1,98 Prozent auf 4,62 GBP), Taylor Wimpey (+ 1,78 Prozent auf 1,55 GBP), Fresnillo (+ 1,45 Prozent auf 6,64 GBP), Centrica (+ 1,43 Prozent auf 1,22 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,35 Prozent auf 184,30 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen J Sainsbury (-6,21 Prozent auf 2,70 GBP), Prudential (-2,07 Prozent auf 6,74 GBP), Melrose Industries (-1,98 Prozent auf 4,26 GBP), Croda International (-1,27 Prozent auf 40,33 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (-1,19 Prozent auf 4,06 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 27 287 162 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 217,459 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,34 Prozent bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at