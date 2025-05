Handel in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels fester

Der FTSE 100 knüpft am zweiten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,68 Prozent auf 8 777,40 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,666 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 717,97 Punkte an der Kurstafel, nach 8 717,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8 793,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 717,97 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 415,25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 756,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 317,59 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 6,26 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 908,82 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Melrose Industries (+ 2,75 Prozent auf 4,64 GBP), Intermediate Capital Group (+ 2,35 Prozent auf 20,04 GBP), StJamess Place (+ 2,30 Prozent auf 11,12 GBP), Ocado Group (+ 2,30 Prozent auf 2,68 GBP) und Schroders (+ 2,23 Prozent auf 3,49 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,21 Prozent auf 11,08 GBP), Centrica (-1,80 Prozent auf 1,56 GBP), Rio Tinto (-1,40 Prozent auf 44,99 GBP), BAT (-0,74 Prozent auf 33,10 GBP) und Coca-Cola HBC (-0,45 Prozent auf 39,90 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 6 271 778 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 192,740 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,95 zu Buche schlagen. Mit 9,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der M&G-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

