Freitagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich mittags leichter

Der FTSE 100 notiert am Freitag im Minus.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,35 Prozent leichter bei 7 665,45 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,379 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 692,46 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 692,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 7 655,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 693,89 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,222 Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, stand der FTSE 100 noch bei 7 595,48 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 08.12.2023, bei 7 554,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 929,92 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,726 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell D S Smith (+ 6,18 Prozent auf 3,45 GBP), ConvaTec (+ 2,39 Prozent auf 2,82 GBP), Legal General (+ 1,18 Prozent auf 2,48 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,14 Prozent auf 51,42 GBP) und Informa (+ 1,02 Prozent auf 8,14 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-4,05 Prozent auf 5,92 GBP), Entain (-3,54 Prozent auf 7,62 GBP), Rentokil Initial (-3,47 Prozent auf 4,87 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,81 Prozent auf 103,60 GBP) und Ocado Group (-2,76 Prozent auf 4,46 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 28 353 066 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 187,308 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,28 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 10,78 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

