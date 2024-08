Freitagshandel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell

Am Freitag erhöht sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,26 Prozent auf 8 309,92 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,549 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 288,00 Punkte an der Kurstafel, nach 8 288,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 320,57 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 288,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,018 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 167,37 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.05.2024, den Stand von 8 339,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 320,53 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,62 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell JD Sports Fashion (+ 4,00 Prozent auf 1,48 GBP), StJamess Place (+ 1,81 Prozent auf 7,19 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,71 Prozent auf 4,47 GBP), Fresnillo (+ 1,42 Prozent auf 5,52 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 1,41 Prozent auf 0,59 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-9,04 Prozent auf 4,65 GBP), Entain (-1,35 Prozent auf 6,31 GBP), Sage (-1,08 Prozent auf 10,06 GBP), Admiral Group (-0,85 Prozent auf 29,26 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-0,79 Prozent auf 20,04 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 30 005 279 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 237,632 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

