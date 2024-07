Freitagshandel in New York: Dow Jones steigt

Der Dow Jones kommt am Mittag nicht vom Fleck.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,04 Prozent stärker bei 39 323,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,228 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,130 Prozent auf 39 358,95 Punkte an der Kurstafel, nach 39 308,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 346,82 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 168,70 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,351 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, lag der Dow Jones bei 38 807,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.04.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38 904,04 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.07.2023, stand der Dow Jones noch bei 34 288,64 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 4,27 Prozent zu Buche. Bei 40 077,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37 122,95 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 3,01 Prozent auf 32,17 USD), Apple (+ 1,61 Prozent auf 225,11 USD), Salesforce (+ 1,45 Prozent auf 264,74 USD), Amazon (+ 1,26 Prozent auf 200,08 USD) und Amgen (+ 1,20 Prozent auf 313,10 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil JPMorgan Chase (-1,90 Prozent auf 204,73 USD), Dow (-1,49 Prozent auf 52,09 USD), Goldman Sachs (-1,47 Prozent auf 461,02 USD), Chevron (-1,44 Prozent auf 154,45 USD) und Travelers (-1,27 Prozent auf 201,10 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 736 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,164 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,97 erwartet. Die Verizon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

