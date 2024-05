Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter

Kaum bewegt zeigte sich der NASDAQ 100 am Freitag.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 18 546,23 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,075 Prozent stärker bei 18 571,82 Punkten in den Handel, nach 18 557,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 590,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 462,25 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 17 493,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 685,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 13 589,26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 12,10 Prozent. Bei 18 669,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 249,19 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Starbucks (+ 3,41 Prozent auf 77,85 USD), JDcom (+ 2,92 Prozent auf 35,27 USD), CrowdStrike (+ 2,03 Prozent auf 345,93 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 1,96 Prozent auf 146,19 USD) und Netflix (+ 1,73 Prozent auf 621,10 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Dollar Tree (-3,29 Prozent auf 117,31 USD), Lam Research (-3,27 Prozent auf 912,07 USD), Illumina (-2,96 Prozent auf 111,07 USD), eBay (-2,31 Prozent auf 51,48 USD) und Cognizant (-2,23 Prozent auf 68,76 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 687 525 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,896 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,69 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,32 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at