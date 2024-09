Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite fällt am Freitagmittag

Am Freitag fällt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,43 Prozent auf 17 936,17 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,081 Prozent leichter bei 17 999,35 Punkten in den Handel, nach 18 013,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17 835,64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 024,34 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 2,06 Prozent zu. Vor einem Monat, am 20.08.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 17 816,94 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 721,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.09.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 13 469,13 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 21,47 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nissan Motor (+ 5,63 Prozent auf 3,00 USD), Powell Industries (+ 5,57 Prozent auf 203,50 USD), Comtech Telecommunications (+ 4,94 Prozent auf 3,61 USD), NetScout Systems (+ 3,27 Prozent auf 21,76 USD) und Methode Electronics (+ 2,98 Prozent auf 11,76 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Landec (-7,65 Prozent auf 5,19 USD), ON Semiconductor (-5,37 Prozent auf 69,41 USD), VOXX International A (-5,33 Prozent auf 5,86 USD), Old Dominion Freight Line (-5,04 Prozent auf 194,21 USD) und Forward Air (-5,03 Prozent auf 35,32 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 32 991 277 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,003 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at