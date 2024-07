Freitagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester

Der SLI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am fünften Tag der Woche fort.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,29 Prozent stärker bei 1 993,95 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,209 Prozent auf 1 992,43 Punkte an der Kurstafel, nach 1 988,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 996,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 992,09 Zählern.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 2,19 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, lag der SLI noch bei 1 978,09 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 12.04.2024, einen Stand von 1 864,80 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 12.07.2023, einen Wert von 1 738,28 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 13,07 Prozent aufwärts. Bei 1 996,15 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 0,87 Prozent auf 81,50 CHF), Partners Group (+ 0,82 Prozent auf 1 236,00 CHF), Novartis (+ 0,75 Prozent auf 100,02 CHF), ams (+ 0,74 Prozent auf 1,36 CHF) und Sandoz (+ 0,71 Prozent auf 35,41 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Kühne + Nagel International (-1,85 Prozent auf 254,80 CHF), VAT (-0,94 Prozent auf 505,60 CHF), Swiss Life (-0,68 Prozent auf 673,00 CHF), Geberit (-0,14 Prozent auf 551,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,12 Prozent auf 50,74 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 113 666 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 246,414 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,49 erwartet. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

