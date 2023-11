Freitagshandel in Zürich: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone

SMI-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,26 Prozent fester bei 10 879,52 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,203 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,060 Prozent auf 10 845,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10 851,62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 10 879,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 840,90 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 1,46 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 376,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 10 976,83 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2022, den Stand von 11 157,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 sank der Index bereits um 0,903 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Kühne + Nagel International (+ 1,28 Prozent auf 252,90 CHF), Swiss Life (+ 1,04 Prozent auf 563,60 CHF), Givaudan (+ 0,90 Prozent auf 3 254,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,71 Prozent auf 34,13 CHF) und Swiss Re (+ 0,64 Prozent auf 102,65 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-1,28 Prozent auf 112,10 CHF), Logitech (-0,56 Prozent auf 74,52 CHF), Lonza (-0,34 Prozent auf 350,50 CHF), Alcon (-0,19 Prozent auf 64,66 CHF) und Swisscom (-0,08 Prozent auf 515,80 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 250 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 269,168 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,77 erwartet. Mit 6,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

