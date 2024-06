Fresenius SE-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Die erhöhten Ziele für die Kliniktochter Helios entsprächen etwa den Markterwartungen, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am Mittwoch in seinem Kommentar vom Kapitalmarkttag. Höhere mittelfristige Ambitionen sprächen für Zuversicht und ließen noch etwas Spielraum für die Zahlen.

Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 14:32 Uhr wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 29,89 EUR nach oben. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 20,44 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 710 790 Fresenius SE-Aktien den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 6,5 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Fresenius SE wird am 31.07.2024 gerechnet.

