Fresenius SE-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Fresenius SE-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36,50 Euro belassen. Ein Austausch mit dem Management des Medizintechnikkonzerns habe unter anderem ergeben, dass der Einsparungsplan schneller als gedacht verwirklicht werde, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die für 2025 vorgesehenen diesbezüglichen Ziele könnten schon in diesem Jahr erreicht werden.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Fresenius SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:11 Uhr um 0,8 Prozent auf 32,91 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 10,91 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 561 628 Stück. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2024 um 17,2 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 14:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 14:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.