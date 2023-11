Freundlicher Handel: Am Nachmittag Gewinne im DAX

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,73 Prozent auf 15 263,15 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,542 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,390 Prozent tiefer bei 15 093,48 Punkten in den Handel, nach 15 152,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 15 265,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 086,41 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,288 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der DAX bei 15 229,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, stand der DAX bei 15 774,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, stand der DAX bei 13 688,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 8,49 Prozent. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 976,44 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 3,69 Prozent auf 26,11 EUR), Continental (+ 3,40 Prozent auf 63,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,03 Prozent auf 38,26 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,53 Prozent auf 69,00 EUR) und Symrise (+ 1,98 Prozent auf 96,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Zalando (-2,82 Prozent auf 22,07 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,56 Prozent auf 23,34 EUR), EON SE (-1,54 Prozent auf 11,19 EUR), RWE (-1,32 Prozent auf 35,99 EUR) und Henkel vz (-0,88 Prozent auf 67,46 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 32 094 546 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 150,564 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,56 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at