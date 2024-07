NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando auf "Underperform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst William Woods konzentrierte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf die Logistik im Modebereich, in dem die Globalisierung an ihre Grenzen komme. Eine Zurückverlagerung der Produktion in die Nähe sei aber zu teuer. Daher glaubt der Experte, dass die Preisgestaltung in Zukunft wichtiger werden wird. Gewinner seien große Firmen wie Inditex wegen ihrer Preismacht, doch H&M zum Beispiel werde es schwer haben./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2024 / 17:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2024 / 04:00 / UTC



