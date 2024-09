Freundlicher Handel: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX

Der LUS-DAX befindet sich am vierten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 15:57 Uhr gewinnt der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent auf 18 630,00 Punkte.

Bei 18 505,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 652,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 05.08.2024, einen Wert von 17 383,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 652,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 752,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 11,26 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 993,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 4,55 Prozent auf 29,16 EUR), Deutsche Bank (+ 3,77 Prozent auf 15,03 EUR), RWE (+ 3,00 Prozent auf 33,28 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,67 Prozent auf 33,09 EUR) und Commerzbank (+ 2,12 Prozent auf 13,01 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-2,48 Prozent auf 510,40 EUR), Siemens Healthineers (-1,60 Prozent auf 50,38 EUR), Symrise (-1,58 Prozent auf 118,60 EUR), Brenntag SE (-1,20 Prozent auf 65,90 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-1,20 Prozent auf 131,98 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4 176 249 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 231,200 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at