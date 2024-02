Freundlicher Handel: Anleger lassen SDAX am Donnerstagmittag steigen

Heute wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,46 Prozent auf 13 899,99 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 112,204 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,587 Prozent auf 13 917,34 Punkte an der Kurstafel, nach 13 836,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 931,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 893,74 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 1,21 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.01.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 484,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 268,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.02.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 520,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,570 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 9,00 Prozent auf 72,70 EUR), KWS SAAT SE (+ 4,09 Prozent auf 48,30 EUR), Bilfinger SE (+ 3,86 Prozent auf 43,54 EUR), STRATEC SE (+ 3,72 Prozent auf 44,60 EUR) und ADTRAN (+ 3,71 Prozent auf 6,43 USD). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen pbb (-8,38 Prozent auf 4,00 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3,04 Prozent auf 6,07 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,48 Prozent auf 33,22 EUR), METRO (St) (-1,26 Prozent auf 5,10 EUR) und Fielmann (-1,17 Prozent auf 43,98 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 2 148 497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 11,420 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,74 zu Buche schlagen. Die pbb-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

