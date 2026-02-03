Freundlicher Handel: ATX in Grün

Für den ATX geht es am Dienstag aufwärts.

Am Dienstag gewinnt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0,97 Prozent auf 5 713,10 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 163,769 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 5 658,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 658,25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 658,25 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 728,98 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, notierte der ATX bei 5 351,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 841,05 Punkten. Der ATX lag vor einem Jahr, am 03.02.2025, bei 3 791,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 728,98 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 314,88 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 10,46 Prozent auf 45,95 EUR), EVN (+ 2,66 Prozent auf 28,95 EUR), Raiffeisen (+ 1,71 Prozent auf 44,14 EUR), Andritz (+ 1,50 Prozent auf 74,60 EUR) und STRABAG SE (+ 1,35 Prozent auf 89,80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen DO (-1,42 Prozent auf 194,20 EUR), Vienna Insurance (-0,74 Prozent auf 67,30 EUR), CPI Europe (-0,63 Prozent auf 15,68 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,16 Prozent auf 31,60 EUR) und PORR (-0,14 Prozent auf 35,45 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die AT S (AT&S)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 271 135 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 42,525 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Im ATX präsentiert die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.at