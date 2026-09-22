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Index-Performance im Blick 22.09.2026 12:26:55

Freundlicher Handel: ATX liegt im Plus

Freundlicher Handel: ATX liegt im Plus

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Der ATX springt im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,48 Prozent auf 6 933,87 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 192,729 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,097 Prozent auf 6 907,26 Punkte an der Kurstafel, nach 6 900,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 868,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6 942,22 Punkten.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6 631,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 594,82 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, stand der ATX noch bei 4 608,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 29,56 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6 942,22 Punkte. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5,88 Prozent auf 198,00 EUR), DO (+ 3,60 Prozent auf 195,80 EUR), Verbund (+ 2,71 Prozent auf 62,45 EUR), Wienerberger (+ 2,63 Prozent auf 17,92 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,52 Prozent auf 73,40 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil STRABAG SE (-1,29 Prozent auf 107,40 EUR), UNIQA Insurance (-1,06 Prozent auf 18,60 EUR), Vienna Insurance (-0,98 Prozent auf 70,60 EUR), OMV (-0,85 Prozent auf 70,10 EUR) und PORR (-0,56 Prozent auf 35,80 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 112 343 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46,148 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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