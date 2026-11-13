Freundlicher Handel: ATX Prime freundlich

Am Freitagmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent fester bei 3 289,00 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,039 Prozent auf 3 276,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 277,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 290,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 261,70 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 4,11 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 252,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 314,07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 435,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 23,73 Prozent zu Buche. 3 448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 4,30 Prozent auf 77,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,45 Prozent auf 126,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,04 Prozent auf 4,00 EUR), Wienerberger (+ 1,95 Prozent auf 16,70 EUR) und Lenzing (+ 1,07 Prozent auf 11,32 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-8,26 Prozent auf 2,00 EUR), Rosenbauer (-6,25 Prozent auf 57,00 EUR), Warimpex (-6,24 Prozent auf 0,44 EUR), UBM Development (-2,99 Prozent auf 14,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,43 Prozent auf 3,62 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 283 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at