ATX Prime

3 261,14
-16,19
-0,49 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
ATX Prime-Kursverlauf 13.11.2026 12:26:34

Freundlicher Handel: ATX Prime freundlich

Freundlicher Handel: ATX Prime freundlich

Am Freitagmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,36 Prozent fester bei 3 289,00 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,039 Prozent auf 3 276,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3 277,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 290,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 261,70 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 4,11 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 252,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3 314,07 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 435,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 23,73 Prozent zu Buche. 3 448,52 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2 489,01 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 4,30 Prozent auf 77,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,45 Prozent auf 126,00 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,04 Prozent auf 4,00 EUR), Wienerberger (+ 1,95 Prozent auf 16,70 EUR) und Lenzing (+ 1,07 Prozent auf 11,32 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Wolford (-8,26 Prozent auf 2,00 EUR), Rosenbauer (-6,25 Prozent auf 57,00 EUR), Warimpex (-6,24 Prozent auf 0,44 EUR), UBM Development (-2,99 Prozent auf 14,60 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,43 Prozent auf 3,62 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 283 570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 45,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 123,40 1,31% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 115,90 -0,52% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 31,40 0,32% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Kapsch TrafficCom AG 3,62 -2,43% Kapsch TrafficCom AG
Lenzing AG 11,14 -0,54% Lenzing AG
Mayr-Melnhof Karton AG 76,60 2,82% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 73,35 0,69% OMV AG
Rosenbauer 58,00 -4,61% Rosenbauer
UBM Development AG 14,55 -3,32% UBM Development AG
Warimpex 0,46 -0,22% Warimpex
Wienerberger AG 16,45 0,43% Wienerberger AG
Wolford AG 2,00 -8,26% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,95 0,77% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 3 261,14 -0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:30 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen