Freundlicher Handel: Börsianer lassen CAC 40 zum Handelsstart steigen

Der CAC 40 knüpft am Morgen an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:11 Uhr gewinnt der CAC 40 im Euronext-Handel 0,08 Prozent auf 8 137,59 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,491 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,092 Prozent auf 8 123,92 Punkte an der Kurstafel, nach 8 131,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 138,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 123,92 Punkten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.04.2024, betrug der CAC 40-Kurs 8 049,17 Punkte. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, wies der CAC 40 7 647,52 Punkte auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 09.05.2023, bei 7 397,17 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,06 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 253,59 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 392,811 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,79 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at